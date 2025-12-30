Bilanci di previsione i punti approvati dai consigli comunali di Sarno e Castellabate
Il consiglio comunale di Sarno ha recentemente approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2026-2028, segnando un momento importante per la pianificazione amministrativa. Analogamente, anche il consiglio di Castellabate ha approvato i propri bilanci di previsione, riflettendo l'attenzione delle amministrazioni locali verso la gestione finanziaria e lo sviluppo del territorio.
Tempo di bilanci per le amministrazioni comunali del nostro territorio. In particolare, il consiglio comunale di Sarno ha approvato il Dup e il bilancio di previsione 2026-2028. Confermate Imu e Irpef senza alcun aumento per i cittadini. Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale, con i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Inpgi: approvati i bilanci di assestamento 2025 e previsionale 2026. Patrimonio in crescita
Leggi anche: Favara, approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte
Approvati dal Consiglio comunale il DUP e il Bilancio di previsione 2026/2028; Approvati bilancio di previsione, variante al Prg e Funzione Associata Statistica per l'Area Interna; Approvati bilancio di previsione, variante al prg e Funzione Associata Statistica per l'Area Interna; FONDI, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE: LASCIAMO CONTI IN ORDINE.
Consiglio comunale, approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 - Il Consiglio comunale di Matera ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 e la relativa nota integrativa al termine di una lunga e articolata seduta consiliare. trmtv.it
Approvati tutti i punti all’ordine del giorno: esito positivo per Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale - Si sono svolti nella mattinata di oggi, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, i lavori dell’Assemblea dei Sindaci, convocata dal President ... brundisium.net
Ultima seduta dell'anno, il Consiglio comunale chiude i lavori con tutte le delibere approvate - Tra i principali provvedimenti, la ratifica della variazione di bilancio per i fondi destinati ai disabili gravi, il riconoscimento di un debito fuori bilancio nei confronti dell'Asp di Catania per i ... cataniatoday.it
TELE ONE. . : - A bagheria approvato il bilancio di previsione 2026-2028. per il secondo anno di fila il comune rispetta i termini i termini del 31 dicembre. - facebook.com facebook
La Conferenza Stato-Città rinvia al 28 febbraio 2026 i bilanci di previsione 2026-2028. Proroga chiesta per l'incertezza sulla legge di bilancio e per consentire a Comuni e Province di valutare gli adempimenti dei fondi di solidarietà e riequilibrio. anci.it/comu x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.