Il consiglio comunale di Sarno ha recentemente approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2026-2028, segnando un momento importante per la pianificazione amministrativa. Analogamente, anche il consiglio di Castellabate ha approvato i propri bilanci di previsione, riflettendo l'attenzione delle amministrazioni locali verso la gestione finanziaria e lo sviluppo del territorio.

Tempo di bilanci per le amministrazioni comunali del nostro territorio. In particolare, il consiglio comunale di Sarno ha approvato il Dup e il bilancio di previsione 2026-2028. Confermate Imu e Irpef senza alcun aumento per i cittadini. Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale, con i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Bilanci di previsione, i punti approvati dai consigli comunali di Sarno e Castellabate

Leggi anche: Inpgi: approvati i bilanci di assestamento 2025 e previsionale 2026. Patrimonio in crescita

Leggi anche: Favara, approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Approvati dal Consiglio comunale il DUP e il Bilancio di previsione 2026/2028; Approvati bilancio di previsione, variante al Prg e Funzione Associata Statistica per l'Area Interna; Approvati bilancio di previsione, variante al prg e Funzione Associata Statistica per l'Area Interna; FONDI, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE: LASCIAMO CONTI IN ORDINE.

Consiglio comunale, approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 - Il Consiglio comunale di Matera ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 e la relativa nota integrativa al termine di una lunga e articolata seduta consiliare. trmtv.it