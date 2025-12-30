Biblioteche comunali nuovo affidamento | più stabilità e qualità dei servizi
Il Sistema Bibliotecario Urbano di Verona si appresta a rinnovare il proprio impegno, affidando i servizi per il periodo 2026-2030. Questa nuova fase mira a garantire maggiore stabilità e qualità nelle attività offerte alle persone e alla comunità, consolidando il ruolo delle biblioteche come centri di cultura e informazione nel territorio.
Il Sistema Bibliotecario Urbano di Verona si prepara a entrare in una nuova fase di consolidamento e crescita grazie all’affidamento dei servizi bibliotecari per il quinquennio 2026-2030. Un passaggio amministrativo che attraverso un rinnovo tecnico rappresenta un investimento sulla qualità del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Biblioteche comunali, nuovo affidamento: più stabilità e qualità dei servizi
