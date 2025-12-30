Biblioteche comunali nuovo affidamento | più stabilità e qualità dei servizi

Il Sistema Bibliotecario Urbano di Verona si appresta a rinnovare il proprio impegno, affidando i servizi per il periodo 2026-2030. Questa nuova fase mira a garantire maggiore stabilità e qualità nelle attività offerte alle persone e alla comunità, consolidando il ruolo delle biblioteche come centri di cultura e informazione nel territorio.

