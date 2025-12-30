Bibi e lo scoglio della pace
Nella reggia di Mar-a-Lago, Netanyahu ha dunque affrontato l'impossibile incontro conclusosi ieri sera: gira il palcoscenico, fuori Zelensky, Bibi è stato invitato a partecipare al grande disegno della pace mondiale, e anche qui ci sono problemi. Ma la matassa intricata degli interessi comuni e insieme delle discrepanze sull'ideale che Trump disegna per la sua biografia non sconvolge il feeling di un solido rapporto, sia fra i due che fra la democrazia americana e quella israeliana. Trump dice a Netanyahu che senza di lui Israele sarebbe stato distrutto, Bibi ribadisce Israele «non ha mai avuto un amico come il presidente Trump alla Casa Bianca». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
