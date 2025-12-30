Biancavilla | sequestrati 120 chili di fuochi d’artificio illegali padre e figlio denunciati

Durante i controlli dei Carabinieri a Biancavilla sono stati sequestrati 120 chili di fuochi d’artificio illegali. Padre e figlio sono stati denunciati per il possesso e l’uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L’attività di prevenzione prosegue per garantire un Capodanno sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

Controlli serrati dei Carabinieri contro i botti illegali. Prosegue senza interruzioni l'attività di prevenzione messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per garantire un Capodanno sicuro. I controlli, intensificati in vista delle festività di fine anno, sono finalizzati a contrastare la vendita e la detenzione illecita di fuochi d'artificio, a tutela della pubblica incolumità. Denunciati un 67enne e il figlio 30enne. Nel corso di queste verifiche, i militari della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, entrambi residenti nel comune etneo e rispettivamente titolare e gestore di un'attività commerciale.

