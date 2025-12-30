Biancavilla | sequestrati 120 chili di fuochi d’artificio illegali padre e figlio denunciati

Durante i controlli dei Carabinieri a Biancavilla sono stati sequestrati 120 chili di fuochi d’artificio illegali. Padre e figlio sono stati denunciati per il possesso e l’uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L’attività di prevenzione prosegue per garantire un Capodanno sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati dei Carabinieri contro i botti illegali. Prosegue senza interruzioni l’attività di prevenzione messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per garantire un Capodanno sicuro. I controlli, intensificati in vista delle festività di fine anno, sono finalizzati a contrastare la vendita e la detenzione illecita di fuochi d’artificio, a tutela della pubblica incolumità. Denunciati un 67enne e il figlio 30enne. Nel corso di queste verifiche, i militari della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 67 anni e il figlio 30enne, entrambi residenti nel comune etneo e rispettivamente titolare e gestore di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Biancavilla: sequestrati 120 chili di fuochi d’artificio illegali, padre e figlio denunciati Leggi anche: Acilia “esplosiva”, sequestrati 50 chili di fuochi d’artificio illegali Leggi anche: Benevento, sequestrati 60 chili di fuochi d’artificio illegali: 2 denunce Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bar pasticceria da incubo: gravi carenze igieniche, sequestrati 120 chili di alimenti - A riscontrarlo sono stati i carabinieri del Nas, che hanno riscontrato diverse irregolarità in un'attività nella zona di via Tuscolana. romatoday.it Biancavilla: variazione nella raccolta dei rifiuti Il Comune di Biancavilla rende noto che domani (martedì 30 dicembre) verrà raccolta la frazione del secco indifferenziato. Mentre mercoledì 31 sarà il turno della raccolta del vetro. In allegato il calendario della ra - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.