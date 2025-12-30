Beyoncé è ufficialmente miliardaria secondo la rivista Forbes | è la quinta musicista della storia a riuscirci

Secondo Forbes, Beyoncé è ufficialmente diventata miliardaria, entrando così tra le poche musiciste nella storia a raggiungere questa soglia. Questo risultato riflette non solo il suo successo artistico, ma anche la crescita delle sue attività imprenditoriali. La sua carriera, infatti, continua a essere un esempio di consolidamento nel settore dello spettacolo e del business, confermando il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama internazionale.

Il nome di Beyoncé non è più solo sinonimo di record musicali, ma da oggi rappresenta anche una delle vette più alte del successo finanziario globale. La celebre rivista Forbes ha infatti ufficializzato l’ingresso della star texana nel ristretto club dei miliardari, rendendola la quinta esponente del mondo della musica a superare questa soglia leggendaria. Beyoncé si accomoda così in un “olimpo” occupato solo da giganti del calibro di suo marito Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna e Bruce Springsteen. Il successo della “Queen Bey” non è frutto del caso, ma di un percorso iniziato nel lontano 1990. Molti dimenticano che la sua carriera è partita tra i banchi di scuola con il gruppo Girl’s Tyme, poi evolutosi nelle iconiche Destiny’s Child. 🔗 Leggi su Cultweb.it

