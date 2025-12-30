Beyoncé è miliardaria | è la quinta artista a riuscirci

Beyoncé ha raggiunto la cifra di un miliardo di dollari, diventando così la quinta artista a entrare in questa élite finanziaria. Nel 2019, anche il marito Jay-Z aveva conquistato questa soglia, diventando il primo artista a farlo. Altri nomi come Rihanna, Bruce Springsteen e Taylor Swift completano questa lista, testimonianza del successo duraturo e della capacità imprenditoriale delle star della musica.

Suo marito Jay-Z, nel 2019, è stato il primo artista a diventare miliardario. Negli anni, si sono uniti al club anche Rihanna, Bruce Springsteen e Taylor Swift, la più giovane di tutti. Al tramonto del 2025, a 44 anni, Beyoncé è la quinta musicista della storia a entrare nel circolo ristretto dei super ricchi stilato dalla rivista Forbes. Cruciali per accrescere il suo impero sono stati i risultati del Cowboy Carter Tour che ha accompagnato l’omonimo disco che ha segnato la svolta country di Queen Bey: con un incasso di oltre 400 milioni di dollari, è la tournée più redditizia degli ultimi 12 mesi, davanti anche al ritorno degli Oasis e ai Coldplay. 🔗 Leggi su Lettera43.it

