Beyoncé è diventata miliardaria è la terza artista musicale donna al mondo

Nel 2025, Beyoncé si afferma non solo come artista di successo, ma anche come imprenditrice di rilievo, raggiungendo lo status di miliardaria. Con questa importante conquista, si posiziona come la terza donna artista musicale al mondo a raggiungere tale traguardo. Questo risultato conferma la sua crescita costante e la capacità di espandere il suo impatto oltre il settore musicale, diventando una figura di riferimento anche nel panorama imprenditoriale globale.

Il 2025 non è solo un anno di record musicali: segna il momento in cui Beyoncé incide definitivamente il suo nome nell’olimpo dell’imprenditoria mondiale. Secondo le stime di Forbes, la popstar ha ufficialmente raggiunto lo status di miliardaria, diventando la terza artista donna più ricca del pianeta. Con lei, altre due icone: Taylor Swift e Rihanna. Ma quello di Beyoncé non è un successo fatto solo di zeri sul conto in banca. Racconta di una donna che ha voluto e saputo prendersi tutto, in un’industria spesso dominata dagli uomini. Quando la musica diventa un impero. Beyoncé è una di quelle artiste che non ha bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

Beyoncé è ufficialmente miliardaria: secondo Forbes, la star di 'Cowboy Carter' è diventata la quinta musicista a superare la soglia del miliardo di dollari x.com

#Beyoncé non scherza più con i numeri @beyonce è entrata ufficialmente nel club dei miliardari. La spinta decisiva è arrivata dalla tour di “Cowboy Carter”, diventata la tournée più redditizia nella storia della musica country con oltre 400 milioni di dollari tr - facebook.com facebook