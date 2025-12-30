Bettarini esulta per l' autosospensione di Signorini da Mediaset | la frecciata velenosa
Stefano Bettarini commenta con soddisfazione l’autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, annunciata il 29 dicembre dai suoi legali. La presa di posizione del collaboratore televisivo rappresenta una svolta significativa nel panorama mediatico italiano, suscitando diverse reazioni pubbliche. In questo contesto, la vicenda evidenzia i cambiamenti e le tensioni all’interno dell’ambiente televisivo, mantenendo un tono sobrio e informativo.
“Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito”. Stefano Bettarini, senza tanti giri di parole, esulta per l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, comunicata ieri 29 dicembre dai legali del conduttore tv. Per farlo, l'ex calciatore, ha scelto di pubblicare sui social il. 🔗 Leggi su Today.it
