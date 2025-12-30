Bergamo la scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia

Bergamo cerca volontari per la scuola estiva in ospedale, in ricordo di Giulia. Il progetto, rivolto a persone tra i 18 e i 65 anni, offre opportunità di partecipazione come docenti, volontari al day service o addetti alla segreteria. La scadenza per iscriversi è il 14 gennaio. Un'occasione per contribuire a un'iniziativa di supporto e formazione durante i mesi estivi.

ENTRO IL 14 GENNAIO. Il corso è rivolto a persone dai 18 ai 65 anni che desiderano prestare servizio a luglio e agosto come docenti di ogni ordine e grado, volontari al day service o addetti alla segreteria e ai contatti con le famiglie.

