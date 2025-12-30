Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti Il buon 2026 di Elena Carnevali - Il video

Da ecodibergamo.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, presenta le priorità per il 2026. Con un focus su crescita e sostenibilità, si impegna a mantenere la città un luogo di qualità della vita per tutti, affrontando le sfide attuali e future con attenzione e responsabilità. Un percorso volto a consolidare il benessere e lo sviluppo di Bergamo, garantendo un futuro equilibrato e condiviso.

IL MESSAGGIO. La sindaca di Bergamo traccia i punti salienti del 2026 «perché Bergamo continui ad essere una città in cui si vive bene all’altezza delle sfide del presente e del futuro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo continuer224 a crescere per tutte e tutti il buon 2026 di elena carnevali il video

© Ecodibergamo.it - «Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti». Il buon 2026 di Elena Carnevali - Il video

Leggi anche: Cantieri e mobilità, le sfide di Bergamo: il bilancio e gli auguri della sindaca Carnevali - Video

Leggi anche: Corteo per la Palestina, manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni. Carnevali: «Insulto a un luogo di tutti» - Video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

bergamo continuer224 crescere tutte«Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti». Il buon 2026 di Elena Carnevali - Il video - Ha anticipato nella tarda mattinata di martedì 30 dicembre il saluto di fine anno: la sindaca di Bergamo Elena Carnaveli ha postato sui canali social del Comune il «buon 2026 - ecodibergamo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.