Bergamo continuerà a crescere per tutte e tutti Il buon 2026 di Elena Carnevali - Il video
Nel video, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, presenta le priorità per il 2026. Con un focus su crescita e sostenibilità, si impegna a mantenere la città un luogo di qualità della vita per tutti, affrontando le sfide attuali e future con attenzione e responsabilità. Un percorso volto a consolidare il benessere e lo sviluppo di Bergamo, garantendo un futuro equilibrato e condiviso.
IL MESSAGGIO. La sindaca di Bergamo traccia i punti salienti del 2026 «perché Bergamo continui ad essere una città in cui si vive bene all’altezza delle sfide del presente e del futuro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
