Dal 19 novembre, il nuovo libro di Fabio Nascimbeni,

In libreria dal 19 novembre, Lo Zen e l’arte del Cocktail Martini di Fabio Nascimbeni (prefazione di Javier De Las Muelas, fondatore del Dry Martini Bar di Barcellona), per il marchio Wingsbert House, promette di allietare il lettore più colto, il “Martini addicted” e al contempo il neofita o, ancora, chi si sta accingendo a sperimentare le pratiche orientali più in voga o ad aprire il volume uno dell’ultima raccolta filosofica zen in edicola. Chi avrà fra le mani questo libro scoprirà che preparare e bere l’iconico cocktail (se pensate a un drink inevitabilmente il vostro pensiero andrà al bicchiere conico che è, appunto, quello previsto dal disciplinare del Cocktail Martini) non è che una pratica, semplice e quasi senza parole, attraverso cui imparare a vivere in modo zen il tempo che ci viene concesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bere un Martini come pratica zen: il cocktail diventa filosofia nel nuovo libro che unisce meditazione e miscelazione

Leggi anche: Tacos di piadina, piatti dal mondo e cocktail: il nuovo locale che unisce Romagna e cucina internazionale

Leggi anche: Old Cuban: il cocktail che unisce L’Avana e Parigi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lo zen e l\'arte del cocktail Martini - Il cocktail Martini, antica miscela di gin e vermouth e simbolo universale di un modo di bere adulto e sofisticato, è stato definito \"il re dei cocktail\", \"una filosofia di vita\", \"un prisma ... illibraio.it

Cocktail Zone, l'arte del bere bene. Un angolo dal design moderno e accogliente dove i nostri bartender trasformano ogni drink in un'esperienza. Dai classici intramontabili alle creazioni più originali, ogni sorso racconta gusto, passione e convivialità. Il po - facebook.com facebook