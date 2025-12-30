Beppe Sala | Non conosco il signor Hannoun la destra cerca di macchiare la solidarietà al popolo di Gaza
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato di non conoscere personalmente il signor Hannoun, arrestato recentemente su richiesta dell'Antimafia con l'accusa di finanziamento a Hamas. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico, mentre si osservano tentativi di strumentalizzazione sulla solidarietà verso il popolo di Gaza. La vicenda evidenzia l'importanza di distinguere tra opinioni e fatti nel contesto delle questioni internazionali e di sicurezza.
Milano, 30 dicembre 2025 – “Non ho mai incontrato di persona il signor Hannoun, il quale sabato scorso è stato arrestato su richiesta dell'Antimafia, con l'accusa di finanziare Hamas. Detto ciò, è vergognoso come si cerchi di approfittare di una tragedia come quella palestinese, macchiando la solidarietà al popolo di Gaza e Palestina". Lo ha scritto sui social il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il riferimento è alle parole di alcuni esponenti, tra cui Silvia Sardone sulle pagine de Il Giornale, che accusano il primo cittadino milanese di essere stato, il 17 settembre scorso, in piazza a Genova con la sindaca Silvia Salis e Matteo Lepore di Bologna, “ad ascoltare Mohammad Hannoun, alla manifestazione organizzata da Music for Peace che preparava l'evento del 22 settembre in cui si chiedeva di bloccare tutto per Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
