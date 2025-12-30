Beppe Sala | Non conosco Hannoun la destra cerca di macchiare la solidarietà per Gaza

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato di non aver mai incontrato il signor Hannoun, arrestato recentemente su richiesta dell'Antimafia con l'accusa di finanziare Hamas. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, mentre la destra politica ha criticato la gestione della solidarietà verso Gaza, cercando di collegarla alle accuse di finanziamenti illeciti.

"Non ho mai incontrato di persona il signor Hannoun, il quale sabato scorso è stato arrestato su richiesta dell'Antimafia, con l'accusa di finanziare Hamas. Detto ciò, è vergognoso come si cerchi di approfittare di una tragedia come quella palestinese, macchiando la solidarietà al popolo di Gaza.

Hannoun nega i finanziamenti ad Hamas. “Al gip ha spiegato come funzionava la raccolta fondi” - Il presidente dell’associazione palestinesi in Italia ha reso dichiarazioni spontanee durante l’interrogatorio di garanzia nel carcere genovese di Marassi. quotidiano.net

Sala: “Fake news e foto fuori contesto, non ho mai incontrato Hannoun” - "Non ho mai incontrato di persona il signor Hannoun", scrive Sala, ricordando che l'uomo "sabato scorso è stato arrestato su richiesta dell'Antimafia, con l'accusa di finanziare Hamas" ... dire.it

