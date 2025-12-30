L’ospedale di Bentivoglio si distingue per l’efficienza e la qualità delle cure offerte. Situato vicino a Bologna, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Recentemente, ho avuto l’esperienza di un ricovero in terapia intensiva presso questa struttura, che si è rivelata all’altezza delle aspettative in termini di professionalità e attenzione al paziente. Un esempio di eccellenza nel settore sanitario della regione.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Sono stata ricoverata per qualche tempo in terapia intensiva presso l’ospedale di Bentivoglio. Vorrei sottolineare che sono stata curata e accudita da personale medico e paramedico in modo eccellente, anche dal punto di vista umano, nonostante il lavoro pressante a cui sono sottoposti i sanitari. Voglio esprimere la mia profonda riconoscenza e gratitudine a tutti loro. Elettra Battitori Risponde Beppe Boni Verrebbe da dire provare per credere, anche se è sempre meglio non finire in ospedale. La struttura di Bentivoglio a pochi chilometri da Bologna è un gioiello della sanità pubblica che va curato e custodito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati importanti di Flavia Vento, da Fabrizio Bentivoglio a Mimmo Calopresti: “Sempre tradita”

Leggi anche: Chailly dimesso dall’ospedale: "Tornerò presto sul podio"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bentivoglio, un ospedale da podio.

Bologna. Temporaneamente sospese le attività di sala operatoria all’Ospedale di Bentivoglio - 30 di questa mattina sono temporaneamente sospese le attività del blocco operatorio dell’Ospedale di Bentivoglio. quotidianosanita.it

Bentivoglio sale sul podio nella classifica degli ospedali migliori in Italia - In particolare la struttura bolognese incassa giudizi molto positivi nelle aree cliniche per gli interventi sul sistema cardiocircolatorio, nervoso e respiratorio ... msn.com

Ospedale di Bentivoglio, riapre il punto nascita - L’attività era stata momentaneamente sospesa, lo scorso 9 marzo, quando l’intero ospedale di ... ilrestodelcarlino.it

Il funerale di Mattia Vargiu Lo Iacono avverrà sabato 27 con partenza dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Bentivoglio alle ore 9:00. La Sacra Messa sarà alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Casale alle ore 10:00. Sarà possibile dare un ultimo saluto - facebook.com facebook