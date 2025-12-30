Benevento | Sequestrati 60 chilogrammi di fuochi d’artificio illegali

Nella città di Benevento, le forze dell’ordine hanno sequestrato 60 chili di fuochi d’artificio illegali e denunciato due persone all’Autorità Giudiziaria. L’attività di controllo e contrasto ai traffici illeciti nel settore dei fuochi d’artificio prosegue con attenzione da parte delle forze di polizia, che mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Benevento. Denunciati 2 soggetti all'Autorità Giudiziaria. Continua senza sosta l'attività di controllo economico del territorio e contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d'artificio dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati circa 60 chili di materiale pirotecnico nella provincia di Benevento. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, nell'ambito di un servizio di repressione dei traffici illeciti, hanno effettuato la ricognizione di un'attività commerciale con libero accesso al pubblico a Limatola. Nel corso dell'ispezione i militari hanno notato che presso il locale erano esposti per la vendita circa 5.

Operazione Capodanno sicuro, sequestrati 60 chili di fuochi illegali in Campania - Continua senza sosta l’attività di controllo economico del territorio e contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d’artificio. internapoli.it

Benevento, vendita illegale di accessori per sigarette: sequestrati 115mila prodotti e sanzionate due persone - Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in violazione della normativa sull’imposta di p ... ntr24.tv

Oltre 300mila artifici pirotecnici sequestrati in provincia di Napoli, altri 3500 a Benevento. In Campania le forze dell’ordine, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno, hanno intensificato le attività di contrasto del fenomeno della fabbricazione e della vendi - facebook.com facebook

Benevento: Sequestrati circa 2 quintali di botti illegali ed arrestato il responsabile - x.com

