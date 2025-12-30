Benevento domani amichevole a porte aperte con la Primavera

Domani, mercoledì 31 dicembre 2025, il Benevento Calcio organizza un’amichevole a porte aperte con la formazione Primavera. L’evento si svolgerà all’Antistadio “Carmelo Imbriani” alle ore 10 e offre ai tifosi l’opportunità di seguire gratuitamente l’allenamento dei giovani giallorossi. Un’occasione per avvicinarsi alla squadra e vivere un momento di sport e comunità.

Il Benevento Calcio comunica che domani, mercoledì 31 dicembre 2025, i tifosi potranno assistere dagli spalti dell'Antistadio "Carmelo Imbriani" alla seduta dei giallorossi in programma alle ore 10.30, durante la quale la Prima Squadra affronterà la formazione Primavera in un'amichevole.

