Benevento colpo da 50mila euro con Doppia Sfida Classic

A Benevento, un giocatore ha vinto 50.000 euro con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic” presso una tabaccheria di via Porta Rufina. Negli ultimi mesi, in Campania, la raccolta totale dei giochi ha registrato una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,74 miliardi di euro nel 2024. Questi dati evidenziano un contesto di mercato in lieve contrazione, con variazioni nelle vincite e nelle scommesse totali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Gratta e Vinci "Doppia Sfida Classic". Negli ultimi giorni, come riporta Agipronews, a Benevento è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la tabaccheria di via Porta Rufina, 28 La spesa per i giochi (ovvero la raccolta, meno le vincite dei giocatori) risulta leggermente in calo in Campania nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, nei punti vendita sono stati raggiunti 1,74 miliardi, contro gli 1,85 di un anno fa (-5,95%). Numeri in sostanziale stabilità, invece, in provincia di Benevento nel corso dello scorso anno, l'ultimo di cui si hanno dati disponibili: la spesa retail è passata da 77 a 78 milioni di euro, per un aumento di circa l'1,3%.

