Benetton Formula recensione | un omaggio rigoroso che illumina ma raramente travolge

Benetton Formula è un documentario disponibile su Sky Sport e NOW, diretto da Matteo Bruno. La pellicola ripercorre la storia della scuderia che, negli anni ’90, ha portato un cambiamento significativo nel mondo della Formula 1. Con uno stile sobrio e preciso, il film offre un’analisi accurata degli eventi e delle figure chiave di quel periodo, rappresentando un omaggio rispettoso a un capitolo importante della sportività automobilistica.

La nostra recensione di Benetton Formula, il nuovo documentario su Sky Sport e NOW diretto da Matteo Bruno: la storia della scuderia che ha rivoluzionato con il suo marchio la F1 negli anni ’90, diventandone protagonista. Ci sono documentari che si limitano a rievocare un’epoca e altri che cercano di farla rivivere allo spettatore, restituendone suoni, vibrazioni, ambizioni. Benetton Formula, diretto da Matteo Bruno, prova a stare nel mezzo: un’opera solida, rispettosa e piena di materiale prezioso, che però rimane ancorata a una narrazione classica e molto lineare, incapace talvolta di accendere davvero l’emozione che quella storia meriterebbe. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Benetton Formula, recensione: un omaggio rigoroso che illumina ma raramente travolge Leggi anche: Star trek il più grande omaggio a leonard nimoy che i fan raramente notano Leggi anche: Benetton formula storia della scuderia che fece sognare litalia su sky e now Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’epopea Benetton in F1 raccontata dai protagonisti: il documentario su Sky svela la vera storia del team - Su Sky e NOW dal 30 novembre il documentario “Benetton Formula” svela la vera storia della scuderia italiana che negli anni ’90 ha stravolto la Formula 1. fanpage.it Benetton F1 Team - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.