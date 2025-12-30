Belen Rodriguez sceglie di trascorrere il Capodanno in solitudine, dedicandosi a un momento di relax lontano dalla routine quotidiana. La sua fuga personale rappresenta un'occasione per ritrovare calma e serenità, lontano dagli impegni e dalle luci del gossip. Un gesto che evidenzia l'importanza di prendersi del tempo per sé, anche durante le festività.

Belen Rodriguez fugge via da sola per Capodanno, regalandosi una vacanza lontano da tutto e da tutti. Dopo mesi difficili, segnati da un malessere che sta ancora combattendo per prendersi cura della sua salute mentale, la showgirl argentina ha scelto di volare verso una meta lontana. Belen Rodriguez, fuga al caldo per Capodanno (da sola). A svelarlo è stata lei stessa con alcune Stories su Instagram in cui ha mostrato le foto e i video di una spiaggia con delle palme. Dalle immagini è facile intuire che Belen Rodriguez trascorrerà il Capodanno in una meta calda. La vediamo immergere i piedi nell’acqua cristallina del mare e guardarsi intorno, finalmente serena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it

