Beautiful streaming replica puntata 30 dicembre 2025 | Video Mediaset

Ecco la tua introduzione: Oggi, martedì 30 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa da Mediaset. In questa puntata, Deacon approfondisce le circostanze della presunta morte di Sheila, mettendo in discussione la versione ufficiale e sospettando che non sia lei la donna cremata. Un episodio che prosegue la narrazione delle vicende dei personaggi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 30 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon continua a indagare sulla presunta morte di Sheila non credendo che sia lei la donna che è stata cremata. Steffy e Finn, intanto, si godono felici una giornata al mare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

