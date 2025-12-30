Beautiful | Deacon sconvolto dalla verità RJ scopre il tradimento Anticipazioni fino al 3 gennaio 2026

Come sempre, Beautiful ci ha abituati a tanti sconvolgimenti. Ecco che cosa succederà nei prossimi episodi, fino al 3 gennaio 2026 Tra le fiction che popolano da anni i palinsesti di Mediaset, ce n’è una che più di tutte ha saputo resistere al tempo, attraversando generazioni e cambiamenti senza perdere il favore del pubblico. Beautiful continua a essere un punto fermo di Canale 5, una soap capace di rinnovarsi pur restando fedele alla propria identità. Da decenni accompagna i telespettatori con intrecci sentimentali, rivalità familiari e colpi di scena che non smettono di sorprendere. Le ultime puntate hanno riportato la storia su toni particolarmente intensi, toccando temi delicati e mettendo i protagonisti di fronte a verità difficili da accettare. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Beautiful: Deacon sconvolto dalla verità, R.J. scopre il tradimento. Anticipazioni fino al 3 gennaio 2026 Leggi anche: Anticipazioni Beautiful Dal 5 al 10 Gennaio 2026: Hope scopre una verità impossibile! Leggi anche: Anticipazioni Beautiful Dal 24 Al 29 Novembre 2025: Deacon Scopre Un Dettaglio Inquietante! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 dicembre 2025: La verità sconvolge Deacon e ora è caccia a Sheila! - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 31 dicembre 2025. msn.com

Anticipazioni Beautiful 30 dicembre 2025/ Deacon indaga, la rivelazione di RJ su Luna turba Brooke - Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 30 dicembre 2025, Deacon indaga, RJ non smette di pensare alla confessione di Luna. ilsussidiario.net

Beautiful anticipazioni: Deacon chiede a Lauren di Sugar, è stata cremata lei al posto di Sheila? - Le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate: Deacon sospetta che Sheila sia viva e che Sugar sia la donna morta, ha ragione? ultimenotizieflash.com

MARTY GRANDE SCOPRE IL TRADIMENTO DI CRISTIAN

«Non parlare di Sugar, ti prego. . . » Lauren è visibilmente turbata quando Deacon la mette alle strette nel nuovo episodio di Beautiful che vedremo oggi. Deacon insiste, vuole capire cosa si nasconde dietro questo nome che spaventa così tanto Lauren. Lei te - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.