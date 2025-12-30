Il 2025 ha segnato un cambiamento importante nel beach volley italiano, con la finalità di rafforzare la competitività nel settore maschile in vista del 2026. Dopo il ritiro di figure di rilievo come Nicolai, Carambula e Menegatti, il movimento si prepara a un nuovo ciclo tecnico, puntando a consolidare la posizione dell’Italia a livello internazionale. Questo percorso rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e la crescita della disciplina nel nostro paese.

Il 2025 del beach volley italiano ha rappresentato un passaggio obbligato, complesso e per certi versi doloroso, segnando l’inizio di un nuovo ciclo tecnico dopo l’uscita di scena di tre figure che hanno fatto la storia della disciplina: Paolo Nicolai, oggi direttore tecnico delle Nazionali maschili, Adrian Carambula e Marta Menegatti. Un ricambio generazionale profondo, che ha lasciato in eredità esperienza, metodo e cultura internazionale, ma che ha inevitabilmente prodotto un periodo di assestamento. Un anno dai due volti: luminoso al femminile, decisamente più fragile al maschile, dove la mancata qualificazione al Mondiale ha certificato un gap da colmare con urgenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, la missione dell’Italia per il 2026: ritrovare competitività nel settore maschile

Leggi anche: Mondiale di beach volley: cadono i campioni olimpici svedesi. Equilibrio nel maschile, routine nel femminile

Leggi anche: Mondiali beach volley 2025: l’Italia si affida a Gottardi-Orsi Toth, situazione preoccupante in campo maschile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Beach volley, la missione dell’Italia per il 2026: ritrovare competitività nel settore maschile - Il 2025 del beach volley italiano ha rappresentato un passaggio obbligato, complesso e per certi versi doloroso, segnando l’inizio di un nuovo ciclo ... oasport.it