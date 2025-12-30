Brigitte Bardot, scomparsa domenica all’età di 91 anni, sarà sepolta a Saint-Tropez. I funerali si terranno mercoledì 7 gennaio nella chiesa di Notre-Dame dell’Assomption, con una cerimonia privata e riservata. La notizia ha suscitato attenzione, anche a causa delle tensioni legate al testamento e alle disposizioni patrimoniali della celebre attrice.

I funerali di Brigitte Bardot, scomparsa domenica, all’età di 91 anni, saranno celebrati mercoledì 7 gennaio nella chiesa di Notre- Dame dell’Assomption a Saint-Tropez, e saranno seguiti da una «sepoltura privata e confidenziale ». Lo ha annunciato ufficialmente la Fondazione Brigitte Bardot. Il corpo dell’attrice più amata di Francia riposerà poi nel cimitero marino di Saint-Tropez, dove già sono tumulati i suoi genitori: è quanto riferiscono fonti del comune di Saint-Tropez citate dall'agenzia France Presse. Sarebbe dunque smentita la notizia riferita ieri dalla giornalista e amica di BB, Wendy Bouchard, secondo cui l’attrice sarebbe stata sepolta nel giardino della sua casa vicino al mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

BB sarà sepolta a Saint-Tropez: si teme la guerra sul testamento

