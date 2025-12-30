Bazooka mitra e fucili sotterrati in campagna a Caserta | sequestrato arsenale dei Casalesi

Da fanpage.it 30 dic 2025

Sequestrato a Caserta un arsenale sotterraneo ritenuto appartenente al clan dei Casalesi. La Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato mitra, bazooka e fucili nascosti sotto terra in una zona di campagna. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla prevenzione di eventuali minacce.

Un vero e proprio arsenale da guerra, ritenuto appartenente al clan dei Casalesi, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato a Caserta: era nascosto sottoterra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

