Basta lettere | così la Danimarca ha detto addio al postino

La Danimarca ha annunciato la fine del servizio di consegna postale tradizionale, dopo oltre 400 anni di attività. Dal 1624, quando fu istituito dal re Cristiano IV, il servizio postale ha rappresentato un elemento fondamentale per la comunicazione nel paese. Ora, PostNord ha deciso di sospendere la distribuzione della corrispondenza, segnando un cambiamento significativo nel sistema di comunicazione danese, a causa dell’evoluzione delle tecnologie e delle nuove modalità di scambio digitale.

Il postino va in pensione: dal 2026 addio alle lettere in Danimarca. È l’inizio di una rivoluzione postale? - PostNord punta tutto sui pacchi, e così anche Babbo Natale sarà costretto ad aprirsi un domicilio digitale. msn.com

Fine delle lettere. In Danimarca finisce una storia di 400 anni, neinte più posta tradizionale - Il 30 dicembre il servizio postale della Danimarca consegnerà la sua ultima lettera. msn.com

