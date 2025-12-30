Basta lettere | così la Danimarca ha detto addio al postino
La Danimarca ha annunciato la fine del servizio di consegna postale tradizionale, dopo oltre 400 anni di attività. Dal 1624, quando fu istituito dal re Cristiano IV, il servizio postale ha rappresentato un elemento fondamentale per la comunicazione nel paese. Ora, PostNord ha deciso di sospendere la distribuzione della corrispondenza, segnando un cambiamento significativo nel sistema di comunicazione danese, a causa dell’evoluzione delle tecnologie e delle nuove modalità di scambio digitale.
La Danimarca dice addio al postino. Dopo 400 anni di attività, da quando cioè nel 1624 l’allora re Cristiano IV ne decise l’attivazione per fare una sorta di regalo al popolo per Natale, il servizio postale del Paese scandinavo, PostNord, ha deciso che da subito smetterà di distribuire la corrispondenza, mettendo anche in vendita le 1.500 iconiche cassette postali rosse, presenti da oltre 170. 🔗 Leggi su Feedpress.me
