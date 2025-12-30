Basse temperature ecco i consigli di Acqualatina per i contatori esterni

Con le temperature ancora basse e possibili gelate nei prossimi giorni, è importante adottare alcune precauzioni per proteggere i contatori esterni. Acqualatina fornisce consigli utili per prevenire danni e garantire il corretto funzionamento dell’impianto durante le condizioni climatiche rigide. Continuate a seguire le indicazioni per preservare l’efficienza del vostro servizio idrico.

Le temperature continueranno a essere rigide nei prossimi giorni e quindi si può andare incontro a gelate, come accaduto in questi ultimi giorni. Per questo Acqualatina fornisce agli utenti alcuni consigli utili perchè proprio a causa delle basse temperature i contatori si possono danneggiare.

