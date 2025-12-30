Basket under 14 Torneo Ravaglia oggi ci sono le finali

Oggi si svolgono le finali del torneo Ravaglia under 14, che si sono disputate negli ultimi quattro giorni nella palestra Ravaglia di Imola. La competizione, dedicata alla memoria di Enrico Ravaglia, ha visto confrontarsi i giovani talenti del basket under 14, offrendo un’importante occasione di crescita e confronto per i partecipanti. La giornata conclusiva rappresenta il momento di assegnare i titoli e celebrare lo sport giovanile.

Quattro giorni di gare pronti a culminare oggi con la giornata finale del Chicco Ravaglia. In campo i migliori talenti under 14 che si sono dati battaglia sul parquet della palestra Ravaglia a ricordo del talento di Enrico Ravaglia, l'indimenticato cestista imolese a cui è intitolata la manifestazione. Dodici le squadre coinvolte, sette delle quali provenienti da tutta Europa che si sono divisi in questi giorni tra basket e anche l'opportunità di una gita nella città, fino a visitare l' Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La giornata odierna si aprirà con due sfide al PalaMarchetti di Castel Guelfo: alle 10 quella per l'undicesimo posto tra il Mega Belgrado e Academy Mrav Zagabria, alle 12 quella per il nono posto tra International Imola e Fortitudo Francavilla.

