Basket | Trento vince ancora in EuroCup battuti i London Lions

L'Aquila Trento continua la sua serie positiva in EuroCup 2025-2026, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. La squadra trentina ha battuto in casa i London Lions con il punteggio di 85-73, mantenendo il quinto posto nel Gruppo B. La prestazione conferma la solidità del team in questa fase della competizione, in attesa delle prossime partite.

L’ Aquila Trento non sbaglia e conquista la quarta vittoria consecutiva in EuroCup 2025-2026. La squadra trentina è riuscita a superare in casa i britannici di London Lions con il punteggio di 85-73, conservando il quinto posto nel Gruppo B in attesa delle prossime sfide. Il match, equilibrato nel primo tempo, ha preso la via di Trento solo nella ripresa, con un DeVante Jones top scorer con 33 punti. Inizio di partita equilibrato fino al 7-7 siglato da Bayehe. Poi però sono i londinesi a siglare un parziale di 0-5 grazie a Reynolds e Mikesell. La tripla di Williams porta il vantaggio ospite sul +7 prima della risposta di Jogela con i liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

