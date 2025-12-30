Basket la Dole chiude l' anno con il botto | Rbr si rinforza con l' arrivo del guerriero Ivan Alipiev

Dole Basket Rimini chiude l’anno annunciando l’ingaggio di Ivan Alipiev, giocatore bulgaro proveniente da Gemini Basket Mestre. L’accordo, valido fino al termine della stagione, mira a rafforzare la squadra in vista della seconda parte del campionato. Questa operazione rappresenta un passo importante per RBR nel consolidare la propria rosa e affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide future.

Dole Basket Rimini si rinforza in vista della seconda parte di campionato. Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione per l'arrivo in biancorosso di Ivan Alipiev, giocatore di nazionalità bulgara, proveniente dalla società Gemini Basket Mestre sempre militante.

