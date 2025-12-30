Basket | due anni di inibizione per Antonini Trapani subisce la terza penalizzazione
Il Tribunale Federale ha inflitto una sanzione di due anni di inibizione a Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark, a causa di comportamenti disciplinari. La squadra siciliana riceve così la sua terza penalizzazione in questa stagione, con conseguenze che potrebbero influenzare il suo andamento. La decisione, comunicata dalla FIP, segna un momento importante per il club e il suo management, suscitando attenzione nel panorama del basket italiano.
Il Tribunale Federale ha messo una mano di pesantezza estrema nei confronti della Trapani Shark. Di pochi minuti fa è il comunicato apparso sul sito della FIP che costituisce un’altra mazzata sia sulla squadra che sulla persona del suo presidente, Valerio Antonini, che viene inibito da qualsiasi attività per due anni a partire da oggi. Questo il testo della comunicazione: “ Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R. 🔗 Leggi su Oasport.it
