Basilica gremita per i funerali di Davide Tizzano | aveva 57 anni

A Napoli si sono svolti i funerali di Davide Tizzano, noto canottiere partenopeo scomparso a 57 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti cittadini, che hanno reso omaggio a una figura di rilievo dello sport locale. L’evento ha rappresentato un momento di commossa riflessione per la comunità e per chi ha conosciuto da vicino la vita e la carriera di Tizzano.

Napoli si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Davide Tizzano, il leggendario canottiere partenopeo scomparso ieri a soli 57 anni. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di martedì 30 dicembre nella maestosa Basilica di Capodimonte, nel cuore della città, attirando una folla commossa di circa 700 persone.

