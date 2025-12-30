Bardot l’eredità è un film Si prevedono tensioni tra il figlio e la Fondazione

Bardot, l’eredità è un film. Con la scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta domenica a Saint-Tropez, si apre un nuovo capitolo sulla sua eredità. La cantante e attrice rimarrà nel cimitero marino, accanto alla famiglia, secondo quanto riferito. Intanto, si prevedono tensioni tra il figlio e la Fondazione, sollevando interrogativi sulla gestione del patrimonio e sull’eredità artistica della celebre interprete francese.

La Francia piange Brigitte Bardot, mancata domenica nella sua residenza di Saint-Tropez. Secondo fonti del comune francese, riposerà nel cimitero marino, nella tomba di famiglia, accanto ai genitori. Dichiarazione che smentisce quanto detto all’emittente Franceinfo dalla giornalista e amica dell’attrice, Wendy Bouchard, secondo cui BB sarebbe stata sepolta nel suo giardino. Il funerale si terrà il 7 gennaio, in forma privata. La cerimonia in chiesa sarà trasmessa sugli schermi del porto e nella Place des Lices. *** La diva che ha trasformato il desiderio in industria e poi l’industria in coscienza animale, si è consegnata all’unico rito laico: l’apertura della successione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

