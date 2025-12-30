Barca in panne nella Bassa passeggeri al buio e al freddo

Da udinetoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'uscita in barca nella Bassa, un'imbarcazione ha improvvisamente fermato la propria corsa a breve distanza dall'ingresso sul mare del fiume Corno, vicino a San Giorgio di Nogaro. L'incidente ha lasciato passeggeri al buio e al freddo, richiedendo l'intervento delle autorità per garantire la sicurezza di tutti a poche ore dalla fine dell'anno.

Un'uscita in barca poco prima di fine anno si è trasformata in una sorta di incubo per l'equipaggio di una piccola imbarcazione, rimasta in panne a meno di mezzo chilometro dallo sbocco sul mare del fiume Corno, nei pressi di San Giorgio di Nogaro. A bordo ci sono almeno due persone, che al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

barca in panne nella bassa passeggeri al buio e al freddo

© Udinetoday.it - Barca in panne nella Bassa, passeggeri al buio e al freddo

Leggi anche: Guasto al treno, odissea per 300 passeggeri in stazione: “Lasciati al freddo”

Leggi anche: Natale al freddo e al buio per alcune famiglie milanesi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

barca panne bassa passeggeriBarca in panne in laguna attracca a una briccola, 2 ragazzi lanciano l'sos: gli amici non li per paura di insabbiarsi. Salvati dai vigili del fuoco - Soccorso in laguna nel pomeriggio tra Marano e San Giorgio di Nogaro, dove un’imbarcazione è rimasta in panne nel canale Taglio, rendendo necessario l’intervento ... ilgazzettino.it

barca panne bassa passeggeriBarca in panne in laguna attracca a una briccola e lancia l'sos: gli amici non la soccorrono per paura di insabbiarsi. Le persone a bordo salvate dai vigili del fuoco - Soccorso in laguna nel pomeriggio tra Marano e San Giorgio di Nogaro, dove un’imbarcazione è rimasta in panne nel canale Taglio, rendendo necessario l’intervento ... ilgazzettino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.