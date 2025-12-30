Il Consiglio comunale di Volterra ha approvato un nuovo regolamento dedicato a bar, ristoranti ed esercizi alimentari nel centro storico. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano, gestire la pressione turistica e sostenere il commercio locale. Questa misura mira a preservare l’identità della zona, garantendo un equilibrio tra attività commerciali e tutela del patrimonio cittadino.

Il Consiglio comunale di Volterra ha approvato un nuovo regolamento per bar, ristoranti ed esercizi alimentari nel centro storico, con l’obiettivo dichiarato di tutelare il decoro urbano, contenere la pressione turistica e rilanciare il commercio di prossimità. Il documento parte da una fotografia critica del centro storico: 53 fondi sfitti, soprattutto nella zona ovest, forte calo dei residenti (oltre 900 in meno dal 1991) e uno dei più alti indici di vecchiaia in Italia. A questo si aggiungono la saturazione di bar, ristoranti e attività alimentari in un’area ristretta, la progressiva sostituzione dei negozi di vicinato con attività rivolte ai turisti e problemi di vivibilità legati al rumore serale, in particolare d’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bar e ristoranti, c’è il piano. Criticità nel centro storico

Leggi anche: Catania, controlli a tappeto nel centro storico: sanzioni a bar e chioschi

Leggi anche: Vendita alcolici a minori: nei guai un bar del centro storico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bar e ristoranti a Napoli, stop al blocco licenze al centro storico: quali sono le nuove regole e quando partono - La giunta del Comune di Napoli approva il nuovo piano per aprire bar e ristoranti in città. fanpage.it

Chioggia in primo piano! Alessandro Borghese e 4 Ristoranti arrivano in città! Domenica 28 dicembre su Sky e in streaming solo su NOW Restate sintonizzati! #chioggiachestoria Comune di Chioggia - facebook.com facebook