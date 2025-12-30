Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh, è deceduta all’età di 80 anni. Considerata una delle principali protagoniste della scena politica nazionale, avrebbe dovuto partecipare alle imminenti elezioni parlamentari di febbraio. La sua morte si inserisce in un contesto di forti tensioni politiche, dopo anni di scontri tra Zia e l’attuale premier Sheikh Hasina, che ha governato il paese dal 2009 al 2024.

È morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh: era considerata la grande favorita in vista delle elezioni parlamentari che si terranno nel Paese asiatico a febbraio, le prime da quando proteste di massa hanno rovesciato Sheikh Hasina, l’ex alleata diventata acerrima rivale, che aveva governato il paese in maniera autoritaria dal 2009 al 2024. Era malata da tempo. Lo ha annunciato il Partito nazionalista del Bangladesh (Bjd), di cui era leader dal 1984. Khaleda Zia è stata prima ministra del Bangladesh per due mandati. Khaleda Zia era diventata prima ministra nel 1991, dopo le dimissioni del presidente (e generale) Hussain Muhammad Ershad, di fatto capo di un regime: era stata promossa alla guida del Bnp dopo l’assassinio durante il colpo di stato militare del 1981 del marito, il presidente Ziaur Rahman, che aveva ripristinato la democrazia nel 1978, ponendo fine a un altro periodo di dittatura iniziato tre anni prima. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bangladesh, morta l’ex premier favorita alle prossime elezioni

Leggi anche: Morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh favorita alle prossime elezioni

Leggi anche: Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh favorita alle prossime elezioni - E' morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. msn.com