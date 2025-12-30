Bambino morto all' asilo sopralluogo dei Ris

Si è svolto un sopralluogo dei Ris dopo la tragica morte di un bambino all’asilo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i legali delle insegnanti forniscono le loro prime valutazioni. Il signore in giallo è Cristiano Cazzavacca, accanto a lui Saverio Agostini. La situazione resta sotto osservazione, con le indagini in corso per chiarire i dettagli di questa triste vicenda.

Interviste ai legali delle insegnanti. Il signore in giallo è Cristiano Cazzavacca, l'altro è Saverio Agostini.

I droni sull’asilo dove ha perso la vita il piccolo Leo. Rilievi accuratissimi per ricostruire le cause della morte - Ai nuovi esami dei carabinieri partecipano i legali delle cinque maestre indagate per omicidio colposo ... msn.com

Bimbo morto all’asilo, arrivano i Ris per nuovi accertamenti - Proseguono le indagini sulla morte di Leo, il bambino di due anni e mezzo deceduto lo scorso mese nell’asilo di Soci, frazione di Bibbiena. gonews.it

