Bambino morto all' asilo sopralluogo dei Ris

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto un sopralluogo dei Ris dopo la tragica morte di un bambino all’asilo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i legali delle insegnanti forniscono le loro prime valutazioni. Il signore in giallo è Cristiano Cazzavacca, accanto a lui Saverio Agostini. La situazione resta sotto osservazione, con le indagini in corso per chiarire i dettagli di questa triste vicenda.

Interviste ai legali delle insegnanti. Il signore in giallo è Cristiano Cazzavacca, l'altro è Saverio Agostini  . 🔗 Leggi su Lanazione.it

