Bambino di 10 anni cade dal secondo piano ad Arezzo | ricoverato in ospedale

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal secondo piano in un edificio di via di Tortaia, ad Arezzo. L’incidente si è verificato questa mattina nel quartiere residenziale, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del bambino e sulle eventuali indagini in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'incidente in un palazzo della zona residenziale. Momenti di forte paura questa mattina nel quartiere residenziale di via di Tortaia, ad Arezzo. Un bambino di 10 anni è precipitato dal secondo piano di un edificio intorno alle 8, dopo essere caduto accidentalmente da un terrazzo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava giocando e si sarebbe arrampicato sulla balaustra, perdendo improvvisamente l'equilibrio. Al momento dell'accaduto, in casa erano presenti anche i genitori, che si sono subito resi conto della gravità della situazione.

