Bagliori e brindisi così rinasce la Rocca | Simbolo di cultura
Dopo eventi naturali e difficoltà, la Rocca si riscopre come simbolo di cultura e rinascita. Le sfide del sisma, le alluvioni e le avversità hanno segnato il suo percorso, ma oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Con un nuovo inizio, la Rocca si prepara a tornare a essere un luogo di storia, identità e speranza.
Il sisma, le scosse, le porte che si chiudono. E ancora, la piena del Po, le acque che escono dagli argini e allagano, attorno a quel simbolo, quasi una maledizione. Distruzione e rinascita, ci sono voluti anni – era maggio del 2012 – ma ci sono date che alla fine restano ancora più impresse nel calendario di una provincia, sicuramente di un paese. L’incendio della Rocca Possente, che illuminerà il Capodanno a Stellata (frazione di Bondeno) è una di queste. Non una sola data. La Rocca, dopo anni di lavoro e un impegno corale, ha riaperto le sue porte a giugno dello scorso anno, celebrando non solo la ricostruzione post-sisma, ma anche la forza di una comunità capace di guardare avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Rinasce la basilica di Norcia: “Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro”
Leggi anche: Norcia, rinasce la Basilica di San Benedetto: “Un simbolo di fede e comunità”
Bagliori e brindisi, così rinasce la Rocca: "Simbolo di cultura" - E ancora, la piena del Po, le acque che escono dagli argini e allagano, attorno a quel simbolo, quasi una maledizione. msn.com
Il calendario segna 31 dicembre e per molti gatti non è una festa: è una notte di allarme. Per noi: brindisi, musica, risate. Per loro: boati improvvisi, vibrazioni, bagliori, odori nuovi, persone in casa. E un dettaglio che spesso sottovalutiamo: il loro udito è molto pi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.