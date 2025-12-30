Dopo eventi naturali e difficoltà, la Rocca si riscopre come simbolo di cultura e rinascita. Le sfide del sisma, le alluvioni e le avversità hanno segnato il suo percorso, ma oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Con un nuovo inizio, la Rocca si prepara a tornare a essere un luogo di storia, identità e speranza.

Il sisma, le scosse, le porte che si chiudono. E ancora, la piena del Po, le acque che escono dagli argini e allagano, attorno a quel simbolo, quasi una maledizione. Distruzione e rinascita, ci sono voluti anni – era maggio del 2012 – ma ci sono date che alla fine restano ancora più impresse nel calendario di una provincia, sicuramente di un paese. L’incendio della Rocca Possente, che illuminerà il Capodanno a Stellata (frazione di Bondeno) è una di queste. Non una sola data. La Rocca, dopo anni di lavoro e un impegno corale, ha riaperto le sue porte a giugno dello scorso anno, celebrando non solo la ricostruzione post-sisma, ma anche la forza di una comunità capace di guardare avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagliori e brindisi, così rinasce la Rocca: "Simbolo di cultura"

Leggi anche: Rinasce la basilica di Norcia: “Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro”

Leggi anche: Norcia, rinasce la Basilica di San Benedetto: “Un simbolo di fede e comunità”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bagliori e brindisi, così rinasce la Rocca: "Simbolo di cultura" - E ancora, la piena del Po, le acque che escono dagli argini e allagano, attorno a quel simbolo, quasi una maledizione. msn.com