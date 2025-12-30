Babygang in azione al Val Seriana center di Albino nel mirino due adolescenti | Dateci 50 euro o vi ammazziamo

A Albino, nel Bergamasco, si registra un aumento delle attività delle baby gang. Venerdì pomeriggio, due adolescenti sono stati minacciati e rapinati nel piazzale del Val Seriana Center, con richieste di denaro e minacce di violenza, presumibilmente con armi. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei giovani e la diffusione di comportamenti violenti tra i minorenni.

Albino (Bergamo), 30 dicembre 2025 – È sempre più allarme baby gang nella Bergamasca. Dopo i raid messi a segno prima di Natale dalle baby gang che in poche ore avevano rapinato otto coetanei nella zona della stazione ferroviaria a Bergamo, venerdì pomeriggio, giorno di Santo Stefano, nel piazzale antistante il Val Seriana center ad Albino, un gruppo di ragazzini ha accerchiato e rapinato due coetanei, minacciandoli pesantemente – "Dateci i soldi o vi ammazziamo", lasciando intendere di avere nelle tasche dei giubbotti dei coltelli o altre lame pronte all'uso – per poi entrare nell'attività commerciale e con i 50 euro del colpo offrire una birra al gruppo di amici e conoscenti, una decina in tutto.

