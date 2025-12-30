Avengers | Doomsday | Thor nel nuovo teaser ufficiale

Marvel Studios ha rilasciato ufficialmente il nuovo teaser di Avengers: Doomsday, con un focus su Thor. Dopo il leak che aveva suscitato interesse tra i fan, questa versione conferma i dettagli e le atmosfere del film. Il teaser offre uno sguardo approfondito sul personaggio e sulle prossime avventure della squadra, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Marvel Studios ha finalmente reso disponibile la versione ufficiale del teaser dedicato a Thor. Come da promessa, Marvel ha finalmente diffuso la versione ufficiale del secondo teaser di Avengers: Doomsday (quello dedicato a Thor), alcuni giorni dopo il leak che ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati. Il prossimo passo dello studios sarà il rilascio della versione ufficiale del teaser dedicato agli X-Men ( qui il leak ). Alcune ore fa, inoltre, un rumour ha riferito che il trailer completo sarà rilasciato in occasione del Super Bowl 2026 il prossimo febbraio, vi invitiamo a leggere il nostro aggiornamento qui. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Thor nel nuovo teaser ufficiale Leggi anche: Avengers: Doomsday, Marvel pubblica il teaser ufficiale con Thor in italiano Leggi anche: Avengers: Doomsday | Chris Hemsworth torna come Thor con la figlia Love nel leak del secondo teaser La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Avengers: Doomsday, il secondo trailer è per Thor ed è assolutamente epico e commovente!; Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma; Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor; Il secondo teaser di Avengers: Doomsday è trapelato: ecco cosa contiene. Avengers: Doomsday, ecco il nuovo teaser trailer ufficiale del film Marvel dedicato a Thor - Dopo quelle dedicate a Steve Rogers, arrivano ufficialmente online nuove immagini di Avengers: Doomsday per segnalarci chi, nel nutrito gruppo di supereroi, avrà una posizione di rilievo. comingsoon.it

