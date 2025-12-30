Avengers | Doomsday Thor invoca l' aiuto del padre Odino nel nuovo teaser

Marvel ha pubblicato il secondo teaser di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo, previsto nelle sale tra un anno. In questa anteprima, Thor si rivolge a Odino per chiedere aiuto, offrendo uno sguardo alle tensioni e alle sfide che attendono i nostri eroi. Il teaser fornisce dettagli sulla trama e anticipa gli sviluppi futuri della saga.

Marvel ha condiviso online il secondo teaser dell'atteso film diretto dai fratelli Russo in arrivo tra un anno nelle sale. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra un anno e Marvel ha ora condiviso il teaser dedicato a Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth. L'attore australiano è il protagonista del video, proposto anche prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, diffuso dopo quello che confermava il ritorno di Chris Evans nel MCU. Cosa mostra il video con protagonista Thor Nel teaser di Avengers: Doomsday pubblicato online oggi si vede il Dio del Tuono nel bosco e lo si sente rivolgere una preghiera al padre, Odino.

