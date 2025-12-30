Avengers | Doomsday niente più Dottor Destino nel quarto teaser ecco su chi si concentrerà

Nel nuovo teaser di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno deciso di non includere il Dottor Destino. Al suo posto, il promo si focalizzerà su due altri personaggi dell'MCU, offrendo ai fan una prima anticipazione su aspetti ancora sconosciuti della trama. La scelta suggerisce un'attenzione diversa nella promozione del film, mantenendo l’interesse vivo senza rivelare troppi dettagli.

I Marvel Studios avrebbero cambiato idea: cancellato il progetto di dedicare un teaser al Dottor Destino, il nuovo promo si concentrerà su altri due personaggi dell'MCU. I fan di Avengers: Doomsday che sognano di vedere Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino dovranno attendere ancora a lungo. Il progetto iniziale di dedicare uno dei quattro teaser accoppiati ad Avatar: Fuoco e Cenere al nuovo villain contro cui dovranno scontrarsi gli Avengers sarebbe tramontato. Il motivo? Mantenere il più a lungo possibile segreto il personaggio di Downey. Nuovi rumor hanno, dunque, svelato i veri protagonisti del quarto teaser. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

