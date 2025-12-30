Avengers Doomsday | la Marvel rilascia il secondo trailer ufficiale dedicato a Thor!

Marvel Studios ha diffuso il secondo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, focalizzandosi su Thor, interpretato da Chris Hemsworth. Il video offre nuovi dettagli sulla trama e il ritorno del Dio del Tuono, senza eccessivi effetti speciali o sensazionalismi. Si tratta di un’anticipazione importante per i fan e per chi desidera approfondire le evoluzioni del personaggio in vista dell’uscita del film.

Il Dio del Tuono è ufficialmente tornato. Marvel Studios ha scosso il fandom rilasciando un nuovo teaser di Avengers: Doomsday interamente dedicato a Thor, interpretato da un intenso Chris Hemsworth. Il film, diretto dai fratelli Russo, segna uno dei ritorni più attesi della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il ritorno di un Thor più serio e drammatico. Dopo le atmosfere leggere e colorate di Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer suggerisce un radicale cambio di rotta. Nel breve filmato, vediamo un Thor visibilmente segnato e solenne mentre prega suo padre Odin in una foresta, invocando la forza necessaria per proteggere la sua nuova famiglia.

