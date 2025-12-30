Avengers | Doomsday – Kathryn Newton si lascia sfuggire il ritorno di Cassie Lang?

In attesa di Avengers: Doomsday, si intensificano le speculazioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Recenti segnali sui social media hanno alimentato i dubbi sul possibile ritorno di Cassie Lang, uno dei personaggi più attesi dai fan. Questo articolo analizza gli indizi e le implicazioni di questa possibile presenza, offrendo uno sguardo obiettivo sulle anticipazioni e sulle novità che potrebbero emergere nel nuovo capitolo Marvel.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe si scalda e, mentre l’attesa per Avengers: Doomsday cresce, un indizio social potrebbe aver appena svelato il ritorno di uno dei personaggi più attesi dai fan: Cassie Lang. Kathryn Newton, che ha interpretato la figlia di Scott Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha recentemente condiviso una foto che non è passata inosservata ai “detective” del web. Ma cosa significa questo per la formazione dei Young Avengers? Scopriamolo insieme. L’indizio: Il cappellino di Avengers: Doomsday. Kathryn Newton, who plays Cassie Lang, shares a new photo wearing an ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ crew hat. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

