Avengers | Doomsday | Il trailer completo uscirà al Super Bowl 2026?
Secondo alcune indiscrezioni, il trailer completo di
Secondo rumor attendibili, il primo trailer completo del film evento Marvel potrebbe debuttare durante l’evento più visto dell’anno. Mentre Marvel Studios continua a dosare l’hype con i quattro teaser al cinema ( l’ultimo con gli X-Men sta girando leaked in rete ), emerge una finestra ipotetica per il trailer completo di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026). L’insider TrailerTrack (citato da SuperHeroHype ) ha affermato con certezza nelle ore scorse: “ Non c’è dubbio: il full trailer di Avengers: Doomsday debutterà durante il Super Bowl 2026. Sarà un evento MASSIVO ”. Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2026 (a New Orleans), e Marvel, come noto, ha una lunga tradizione di spot epici durante l’evento (da Civil War a Endgame). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
