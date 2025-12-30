Secondo alcune indiscrezioni, il trailer completo di

Secondo rumor attendibili, il primo trailer completo del film evento Marvel potrebbe debuttare durante l’evento più visto dell’anno. Mentre Marvel Studios continua a dosare l’hype con i quattro teaser al cinema ( l’ultimo con gli X-Men sta girando leaked in rete ), emerge una finestra ipotetica per il trailer completo di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026). L’insider TrailerTrack (citato da SuperHeroHype ) ha affermato con certezza nelle ore scorse: “ Non c’è dubbio: il full trailer di Avengers: Doomsday debutterà durante il Super Bowl 2026. Sarà un evento MASSIVO ”. Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2026 (a New Orleans), e Marvel, come noto, ha una lunga tradizione di spot epici durante l’evento (da Civil War a Endgame). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Il trailer completo uscirà al Super Bowl 2026?

