Avengers | Doomsday archiviati i 4 teaser quando uscirà il primo trailer ufficiale?
Dopo aver pubblicato quattro teaser settimanali, cresce l’attesa per il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday. Nuove voci suggeriscono una possibile data di uscita, che potrebbe finalmente svelare il destino di Robert Downey Jr. e il nuovo capitolo dei fratelli Russo. Restano da confermare le tempistiche, ma l’attesa per il trailer completo si fa sempre più vicina.
Nuove voci ipotizzano una data possibile per l'uscita del primo full trailer di Doomsday, se confermata questa sarà la volta buona per vedere in azione il Destino di Robert Downey Jr? Il lancio dei quattro teaser cinematografici di Avengers: Doomsday uno per settimana ha alimentato l'hype per l'arrivo del nuovo cinecomic dei fratelli Russo a un anno di distanza dall'uscita. Accompagnati da una pioggia di spoiler, i teaser hanno svelato i primi dettagli del ritorno in pompa magna degli Avengers negando, però, la visione di Dottor Destino. Marvel ha scelto probabilmente di rimandare la presentazione del villain di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
