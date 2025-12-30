Avellino mercato di equilibrio | uscite mirate e innesti funzionali

Avellino si concentra su un mercato di equilibrio, con uscite mirate e innesti funzionali. La squadra lavora per perfezionare il progetto tattico di Raffaele Biancolino e allo stesso tempo ottimizzare la rosa, rispettando i limiti imposti dalla Serie B. Un percorso che mira a rafforzare la struttura di squadra mantenendo una strategia equilibrata e mirata.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino lavora su due binari ben definiti: da una parte completare il mosaico tattico disegnato da Raffaele Biancolino, dall’altra snellire l’organico per rispettare i paletti della lista Serie B. In questo contesto si inseriscono le mosse del direttore sportivo Mario Aiello, già attivo su più fronti, soprattutto in uscita. Diversi i movimenti ormai definiti. Con il Latina dell’ex ds biancoverde Luigi Condò è stato trovato l’accordo per due operazioni. Sonny D’Angelo, rientrato dal prestito estivo ma rimasto fuori lista sin dall’inizio del campionato, lascerà l’Irpinia a titolo definitivo, firmando un contratto biennale con i pontini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, mercato di equilibrio: uscite mirate e innesti funzionali Leggi anche: Mercato bloccato dalle liste: più innesti solo con uscite Leggi anche: Juventus: rivoluzione tra i pali e uscite mirate Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie B, Calciomercato Avellino – Il ds Aiello studio il colpo ad effetto; Avellino calcio, il Ds Aiello accelera sulle cessioni: in uscita diversi elementi; Avellino, mercato di equilibrio: uscite mirate e innesti funzionali; Frosinone, mercato a saldo zero ma nessuna sorpresa. Riccio Avellino, il difensore può lasciare la Sampdoria a gennaio: ecco cosa filtra - Tutte le novità sul centrale Le indiscrezioni di mercato iniziano a intensificarsi anche in casa Sampdoria ... sampnews24.com

Mercato Sampdoria, Riccio nel mirino dell’Avellino: il difensore può lasciare Genova già a gennaio, ecco cosa filtra - Il difensore può lasciare a gennaio: tutti i retroscena e le ultimissime Le voci di mercato iniziano a prendere ritmo anche in casa Sampdoria, dove la dirig ... calcionews24.com

Riccio Avellino, avances per il difensore blucerchiato! Non è escluso un trasferimento: cosa emerge - Nessuna opposizione in caso di richieste: il punto Le indiscrezioni di mercato iniziano a intensificarsi anche in casa Sampdoria, con ... sampnews24.com

Prima Tivvù. . Contatto Sport - Un 2025 da lupi. Il d.s. Aiello e il mercato dell'Avellino | In tv seguici su Prima Tivvù canale 17 e Telenostra canale 119 - facebook.com facebook

Calcio: Bari, dopo pari con Avellino salvezza passa dal mercato di riparazione. Nel mirino due ex Benedetti e Sebastiano Esposito #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.