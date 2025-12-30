Avellino donato alla Biblioteca Provinciale il patrimonio librario del compianto Andrea Massaro

Il Consiglio Provinciale di Avellino ha approvato all’unanimità la donazione del patrimonio librario di Andrea Massaro alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone”. Questa iniziativa mira a valorizzare e preservare il patrimonio culturale, arricchendo le risorse disponibili per studiosi e cittadini. La donazione rappresenta un importante contributo alla conservazione della memoria e alla promozione della cultura locale.

