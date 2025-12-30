Avellino donato alla Biblioteca Provinciale il patrimonio librario del compianto Andrea Massaro
Il Consiglio Provinciale di Avellino ha approvato all’unanimità la donazione del patrimonio librario di Andrea Massaro alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone”. Questa iniziativa mira a valorizzare e preservare il patrimonio culturale, arricchendo le risorse disponibili per studiosi e cittadini. La donazione rappresenta un importante contributo alla conservazione della memoria e alla promozione della cultura locale.
Il Consiglio Provinciale, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di donazione di materiale bibliografico "Fondo Andrea Massaro" alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino. “Abbiamo accolto subito con favore l’iniziativa della famiglia del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
