Avanti su casa e rifiuti ma la manutenzione della città soffre Il bilancio 2025 di Mezzetti

Il bilancio del 2025 di Mezzetti riflette il primo anno pieno alla guida della città. Mentre si continuano a affrontare questioni di sicurezza e gestione dei rifiuti, la manutenzione urbana resta una sfida importante. Questo documento traccia le priorità e gli interventi programmati, offrendo una panoramica trasparente delle iniziative in corso e delle strategie future per migliorare la qualità della vita in città.

Il bilancio del 2025 corrisponde, per il sindaco Massimo Mezzetti, a quello del primo anno solare completo svolto nel nuovo incarico in piazza Grande. L'occasione per farlo è stata il tradizionale incontro con l'Associazione stampa modenese, durante il quale il primo cittadino ha tirato le somme.

