Avanti su casa e rifiuti ma la manutenzione della città soffre Il bilancio 2025 di Mezzetti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio del 2025 di Mezzetti riflette il primo anno pieno alla guida della città. Mentre si continuano a affrontare questioni di sicurezza e gestione dei rifiuti, la manutenzione urbana resta una sfida importante. Questo documento traccia le priorità e gli interventi programmati, offrendo una panoramica trasparente delle iniziative in corso e delle strategie future per migliorare la qualità della vita in città.

Il bilancio del 2025 corrisponde, per il sindaco Massimo Mezzetti, a quello del primo anno solare completo svolto nel nuovo incarico in piazza Grande. L'occasione per farlo è stata il tradizionale incontro con l'Associazione stampa modenese, durante il quale il primo cittadino ha tirato le somme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

avanti su casa e rifiuti ma la manutenzione della citt224 soffre il bilancio 2025 di mezzetti

© Modenatoday.it - Avanti su casa e rifiuti, ma la manutenzione della città soffre. Il bilancio 2025 di Mezzetti

Leggi anche: Sindaco Mezzetti, bilancio di un anno a Modena: “Cura della città, non sono soddisfatto”

Leggi anche: Formigine, avanti con Mezzetti. Stasera la Coppa Promozione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Avanti su casa e rifiuti, ma la manutenzione della città soffre. Il bilancio 2025 di Mezzetti; Bilancio, il sindaco Sacchetti: Nessun aumento dei tributi e nel 2026 al via la Città dei 15 minuti”; Fontane, parchi e premi: la lunga notte degli emendamenti.

Rifiuti davanti a casa: arrivano i lupi - Scarti di carni abbandonati (da un ignoto o da ignoti) a poca distanza da un’abitazione privata, al rientro a casa la proprietaria si trova faccia a faccia con tre lupi intenti ’a banchettare’. ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.