AV la Lega insiste su Parma | Studio di fattibilità per la stazione alle Fiere

La Lega di Parma insiste sul progetto di una nuova stazione ad alta velocità alle Fiere, con l’obiettivo di valutare la fattibilità di questa soluzione. La deputata Laura Cavandoli ha sottolineato come l’attenzione sia rivolta allo studio approfondito di questa possibilità, considerata un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio e il miglioramento dei collegamenti regionali.

Parma torna al centro del confronto politico sul futuro dell’Alta Velocità. A fare chiarezza sulla posizione della Lega è la deputata eletta nel territorio, Laura Cavandoli, che ribadisce come la priorità resti l’approfondimento della fattibilità di una nuova stazione AV nell’area delle Fiere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

